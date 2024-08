Sprint Milan e Roma. Abraham, nuovi gol per Fonseca: e Saelemaekers va da De Rossi

Abraham potrà segnare nuovi gol per il Milan: Tammy, dalla tarda serata di ieri, è rossonero. A meno di ventiquattro ore dalla chiusura del mercato Milan e Roma hanno trovato l'intesa, che corre in due direzioni: l'attaccante a Milano, Alexis Saelemaekers a Roma. Entrambi gli affari chiusi in prestito. [...] Gli ostacoli sono stati superati: riguardavano le valutazioni dei cartellini e l'ingaggio dell'attaccante inglese. [...] Milan e Roma avevano l'ovvia necessità di cedere i rispettivi giocatori a cifre che non compromettessero il bilancio. [...]

E allora, per soddisfare entrambe le parti, si è modificata in corsa la struttura dell'affare: da titolo definitivo a prestiti. [...] L'idea era nata settimane fa, poi accantonata, infine ripresa. E quando sembrava a un passo dall'ok, l'improvvisa frenata. Ma nessuno stop: quando in serata ha ripreso a correre, la doppia trattativa ha tagliato il traguardo. [...] Alexis aveva ben impressionato Fonseca per impegno e duttilità, doti che ora faranno comodo alla Roma. [...]

(gasport)