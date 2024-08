Soulé e Dybala in gol: l'intesa è perfetta

[...] Un'intesa naturale che nasce da lontano. E giocate di qualità, proprio come chiede De Rossi. Solo che poi quando in campo ci sono loro due insieme, Paulo Dybala e Matias Soulé, diventa tutto anche più facile. Come ieri contro il Barnsley, sconfitto dalla Roma per 4-0 proprio grazie alle invenzioni dei due talenti argentini. [...] De Rossi stavolta è partito con il 4-3-3, anche se a fare la differenza è stata spesso la posizione di Pellegrini (con lui più alto si è passati al 4-2-3-1). [...]

Bene anche la linea difensiva, nonostante un avversario di valore relativo. Ma Angelino un po' andava a giocare dentro il campo, un po' scivolava a fare il braccetto al centro, con la linea che diventava a tre e Sangaré a spingere in fascia. [...] Poi nella ripresa sono arrivati i ricami degli artisti. Soulé ha inventato 4-5 palloni deliziosi, di qualità altissima, tra cui anche il filtrante con cui ha mandato in porta Dybala per il 3-0 (scavetto elegante), per poi chiudere lui stesso i conti con un pallonetto chirurgico sulla trequarti. [...] Bene anche Pisilli, al suo terzo gol in questo pre-campionato.

(gasport)