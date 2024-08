Soulé e Dybala illuminano la nuova Roma

[...] Per carità, l'amichevole con il Barnsley va presa con le molle, trattandosi di una squadra di League One (l'equivalente della nostra serie C). [...] Ma vedere giocare insieme Dybala e Soulé nella ripresa, con Paulo nel ruolo di falso nueve, è stato più balsamico del timido sole che dopo 3 giorni di ritiro si è affacciato sul campo Bobby Charlton a Burton. [...] Le potenzialità della nuova Roma, costruita insieme da Daniele, Ghisolfi e la Ceo Souloukou (presente ieri all'amichevole, oggi farà ritorno in Italia), sono evidenti. E in parte ancora da scoprire. Perché Dovbyk, quello che per soldi spesi dovrebbe essere il fiore all'occhiello della campagna acquisti, è arrivato soltanto ieri sera in ritiro. [...] Siamo ancora nella fase dei "lavori in corso", mancano almeno un paio di pedine (il terzino destro e l'ala sinistra) ma qualcosa s'inizia a vedere. [...]

Ora, però, spazio ai due folletti argentini. Perché la Roma un po' macchinosa del primo tempo, schierata con un 4-3-3 che si trasformava spesso e volentieri in 4-2-3-1 a seconda della posizione di Pellegrini, [...] ha lasciato spazio nella ripresa ad una squadra che non ha regalato punti di riferimento in avanti ma che ha saputo pungere chirurgicamente il Barnsley. Merito di Dybala e Soulé che hanno deliziato cercandosi e trovandosi. Un calcio semplice, ad un tocco, come piace a De Rossi manda in porta Paulo su assist di Matias che supera Flavell con un colpo sotto. Poi, per non essere da meno, il 21enne ha chiuso i giochi con una magia simile, dopo un recupero sulla trequarti. [...]

(Il Messaggero)