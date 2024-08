Sorpresa Dybala: "Resto"

E a un certo punto, intorno alle 19, arriva la telefonata che non ti aspetti. È di Paulo Dybala, prima al suo procuratore (e agli arabi), e poi alla Roma. «Resto qui, niente Arabia, niente Al-Qadsiah». [...] Paulo ha fatto sapere che soprattutto quel saluto fattogli dai tifosi presenti a Trigoria ieri mattina, un centinaio, lo ha toccato, e gli ha consentito di ragionarci sopra: in Arabia sarebbe andato solo per soldi, ma non ne era troppo convinto, né lui, né la moglie. [...] L’oro dell’Arabia può attendere, o forse quel treno è passato definitivamente. «Grazie Roma, ci vediamo domenica», ha scritto l’argentino intorno alle 20.30. La comunicazione del suo “gran rifiuto” in un attimo sul web e non solo. Dybala come Dzeko, che per due volte era sul punto di andare via e poi è sempre rimasto nella Capitale. [...] E ora che succede? Mica lo rivedremo ancora in panchina come a Cagliari? Il calciatore ha la testa libera per giocare e riprendersi il posto, starà a De Rossi riuscire a farlo convivere con il suo fratellino Soulé: o Paulo largo a destra e Matias a sinistra come nel secondo tempo con i rossoblù, oppure con il doppio trequartista alle spalle di Dovbyk.

(Il Messaggero)