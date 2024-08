Smalling vede il suo agente. Non è incedibile

IL TEMPO (M. CIRULLI) - Colloqui tra Smalling e il suo agente. Con una storia sul suo profilo Instagram, James Featherstone, procuratore del centrale inglese (con il quale ha avuto un dialogo prima della seduta pomeridiana), ha infatti svelato la sua presenza al St. George's Park, sede dell'ultima settimana del ritiro della Roma. Il centrale inglese, che ha un contratto in scadenza il prossimo 30 giugno, non è un incedibile (così come Kumbulla): i giallorossi infatti non si opporrebbero a una sua eventuale cessione, visti anche i dubbi sulla sua tenuta fisica e la possibilità, liberandosi di un ingaggio pesante, di poter investire su un altro centrale. In quel ruolo Ghisolfi ha avviato i primi sondaggi per Badé del Siviglia e De Winter del Genoa, mentre a centrocampo resta vivo l'interesse per Soumaré del Leicester. Chi invece tornerà in Serie B dopo il prestito alla Sampdoria è Darboe. Il gambiano è conteso tra Frosinone e Salernitana e nei prossimi giorni verrà definito il suo trasferimento.