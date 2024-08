Si va in Inghilterra Dovbyk e Shomurodov, problemi di visto: per ora non partono

Inizia con una disavventura l’esperienza di Dovbyk alla Roma. Il gigante ucraino arrivato giovedì a Ciampino e ufficializzato l’altro ieri non potrà partire subito per l’Inghilterra. Dybala e compagni oggi inizieranno il ritiro in Gran Bretagna, a Burton Upon Trent, nella contea dello Staffordshire. (...) Il centravanti non ha ancora ottenuto il visto dall’ambasciata ucraina, necessario per poter sbarcare oltre manica. L’agente si è mosso nelle ultime ore rientrando in patria. Stessa sorte anche per Shomurodov, tornato pochi giorni fa dalle Olimpiadi con l’Uzbekistan. Non si tratta di una “passeggiata” ottenere il visto per Dovbyk e l’ex Genoa. Entrambi potrebbero aspettare 3/4 giorni e quindi saltare l’amichevole in programma il 6 agosto contro il Coventry City (ore 18 italiane). (...)

(Il Messaggero)