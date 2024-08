Si rivede Bove, ballottaggio Cristante-Le Fée

IL TEMPO (M. CIRULLI) –Al Fulvio Bernardini continua l'avvicinamento alla seconda giornata di campionato. Ieri la squadra è tornata ad allenarsi a Trigoria in mattinata, con una seduta divisa tra esercizi atletici e lavoro con il pallone. In campo presente anche Bove. Dopo la forte contusione subita mercoledì scorso (gli esami svolti al Campus Bio Medico avevano comunque dato esito negativo) il centrocampista si è comunque aggregato al resto del gruppo, scongiurando qualsiasi tipo di problema. De Rossi avrà così a disposizione l'intera rosa per la partita di domenica sera all'Olimpico e, proprio a proposito di centrocampo, sara interessante capire quale sarà la scelta del tecnico visto il ritorno dalla squalifica di Paredes. L'argentino è stato l'ultimo calciatore a rientrare dalle vacanze dopo la vittoria della Copa America e, dopo aver ritrovato la forma anche grazie al match disputato con la Primavera vuole tornare a dare il suo contributo in una zona nevralgica del camp. Oltre al dubbio da sciogliere sull'ala sinistra - contro il Cagliari ha iniziato dal primo minuto Zalewski, ma El Shaarawy potrebbe superarlo nelle gerarchie - De Rossi dovrà quindi assegnare tre maglie per quattro posti tra Pellegrini, Cristante, Le Fée e Paredes (oltre a Bove). Al termine della seduta i calciatori si sono concessi ai numerosi tifosi, circa una cinquantina, presenti fuori da Trigoria anche per salutare Dybala (che ieri si è allenato in palestra). Tra i più acclamati Soulé, mentre Ndicka è stato il primo a uscire dal centro sportivo. In casa Empoli continua il lavoro di D'Aversa per preparare la sfida con i giallorossi: ancora assenti all'allenamento Zurkowski, Ebuehi e Perisan, mentre Grassi sconterà l'ultima giornata di squalifi-