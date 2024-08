Shomurodov e Darboe verso l'addio

IL TEMPO (M. CIRULLI) - A poco più di tre settimane di mercato Ghisolfi ha ancora molto lavoro da fare. Il dt è infatti impegnato su due fronti: da un lato è alle prese con una rosa da smaltire, dall'altro è concentrato nel voler consegnare a De Rossi gli ultimi tasselli necessari per costruire una squadra in grado di competere nuovamente per la Champions League. In uscita si continua a lavorare per liberarsi di alcuni esuberi: il più vicino alla cessione sembra essere Darboe, che dopo la buona esperienza alla Sampdoria tornerà a giocare in Serie B, con Salernitana e Frosinone che si stanno contendendo il cartellino.

Potrebbe invece rimanere in Serie A Shomurodov, sul quale c'è l'interesse dell'Hellas Verona. Cessioni più importanti potrebbero invece arrivare da Bove e Abraham, per il quale si attendono offerte: il centrocampista, chiuso dall'arrivo di Le Fée e con un minutaggio in calo dopo l'esonero di Mourinho, è valutato almeno 18 milioni, mentre l'ex Chelsea dopo l'acquisto di Dovbyk potrebbe salutare la Capitale. Sull'inglese oltre ad alcuni club di Premier c'è sempre vigile il Milan, alla ricerca di un vice Morata.