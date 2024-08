Sgomberi, anche il Consiglio di Stato respinge la richiesta di sospensiva

IL ROMANISTA - [...] Un residente del quartiere Pietralata aveva presentato ricorso contro il Comune al Consiglio di Stato per richiedere la sospensione dell'efficacia delle ordinanze di sgombero delle aree dove sorgerà il nuovo stadio della Roma. Il 3 settembre arriverà la decisione definitiva, ma anche il Consiglio di Stato ha respinto la richiesta. Chi ha presentato il ricorso non ha fatto emergere elementi idonei per accettarlo e non è in possesso dei titoli giuridici adatti per occupare i terreni. Le aree appartengono quindi al patrimonio di Roma Capitale.