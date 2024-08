Sfumati due obiettivi: Pubill va all’Atalanta, Richardson in viola. Seguito Galeno

Doppia seduta, ieri, per la Roma nel ritiro inglese di St George’s Park. De Rossi ha insistito particolarmente sul lavoro tattico, e nello specifico sulla fase offensiva: non resta molto tempo, infatti, per perfezionare i movimenti degli attaccanti che dovranno giocare titolari nel match d’esordio in campionato, il 18 a Cagliari. (...) Sono sfumati, invece, due obiettivi romanisti: su Pubill, trattato nelle ultime settimane dalla Roma, c’è stato il blitz dell’Atalanta che ha chiuso una trattativa lampo con l’Almeria, sborsando 15 milioni più bonus. Restano in corsa Bellanova del Torino, Calabria del Milan e Assignon del Rennes. Accordo trovato tra Fiorentina e Reims, invece, per Richardson, centrocampista marocchino classe 2002. (...) È tornata nella Capitale la Ceo Lina Souloukou, che ieri avrebbe incontrato – secondo quanto riportato da un’emittente radiofonica privata – in un hotel del Centro i rappresentanti della Bertolucci Sports, agenzia di procuratori che cura gli interessi, tra gli altri, del 26enne Wenderson Galeno, esterno offensivo brasiliano del Porto valutato almeno 30 milioni e che sarebbe però vicinissimo alla Juve. (...)

(corsera)