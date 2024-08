Sette gare su Dazn, tre in coesclusiva con Sky

Riparte il campionato, che si potrà vedere su Dazn e Sky. La piattaforma streaming, fino al 2029, ha sette gare in esclusiva e tre gare in coesclusiva con Sky Sport, collocate in nuovi slot serali e con il ritorno dei big match con almeno 30 delle migliori 76 gare di campionato. Per seguire la serie A si può fare l'abbonamento Dazn Standard (34,99 euro al mese), che consente di guardare in contemporanea gli eventi live trasmessi su due dispositivi registrati, purché siano connessi entrambi alla stessa rete internet della propria abitazione.

Oppure Dazn Plus (59,99 euro al mese) per guardare le partite in contemporanea su due dispositivi diversi, anche in luoghi differenti. [...] Per la Serie A su Sky serve il pacchetto Sky Calcio (tre partite di Serie A, Premier League e Bundesliga). Il calcio in streaming è anche su Now (le tre gare di Sky: 14,99 euro per i primi 12 mesi).

(Il Messaggero)