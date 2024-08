Servono tagli: anche Paredes è tra i cedibili

Ieri la Roma ha ceduto Darboe in prestito al Frosinone, con bonus da incassare in caso di promozione in A, e ha stretto un accordo con l’Empoli per un’operazione simile sul norvegese Solbakken. [...] In ogni caso la preoccupazione di De Rossi, aprire spazio nello spogliatoio ai nuovi arrivi, rimane perché la rosa resta ampiamente oltre ai limiti, numerici e salariali, fissati dalla Ceo Lina Souloukou. [...] Questo spiega anche le riflessioni su Dybala, che guadagna tantissimo e non dà garanzie fisiche nella continuità di partite, ma non solo: attraverso alcuni intermediari di fiducia Ghisolfi sta sondando il mercato saudita (e non solo) per comprendere se riesce a piazzare anche Smalling e, a sorpresa, l’altro argentino Paredes, che ha già rifiutato una proposta araba all’inizio dell’estate perché il suo obiettivo è giocare un ultimo anno nella Roma per poi tornare in Argentina, al Boca. Ma anche la sua situazione va seguita fino al termine del mercato: Paredes, che è un fedelissimo di De Rossi e viene dalla Coppa America vinta, potrebbe snellire non poco il monte stipendi e consentire l’ingresso di un centrocampista più dinamico, tipo Soumaré. [...]

(corsport)