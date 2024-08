Serve il terzino destro: Ghisolfi stringe per Assignon

Un terzino destro per la prima di campionato, domenica prossima a Cagliari. È questa la missione del ds Florent Ghisolfi, che proverà ad accontentare Daniele De Rossi. Dopo il blitz dell’Atalanta per Pubill e le difficoltà per arrivare a Bellanova, per cui il Torino chiede 25 milioni, il nome più gettonato resta quello di Lorenz Assignon, francese classe 2000 del Rennes. L’esterno ha già dato la sua disponibilità a trasferirsi nella Capitale, ma la società giallorossa deve trovare l’accordo con i francesi: la proposta è quella del prestito con diritto di riscatto mentre il Rennes vorrebbe l’obbligo, ad almeno 12 milioni. Già da oggi Ghisolfi proverà ad intensificare i contatti per chiudere prima dell’inizio del campionato. […]

(Corsera)