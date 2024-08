Serie A, la Joya è il miglior marcatore in attività con 123 gol

Il miglior marcatore in attività veste la maglia della Roma. Non succedeva dal 2017, dal giorno dell’ultima partita di Totti che chiuse la carriera con 250 gol in serie A, al 2° posto nella classifica all time dietro Piola che, contando i 16 del campionato 1945-46 a doppio girone, ne segnò 290. Adesso quest’onore tocca a Dybala, 50° assoluto (insieme a Baldini, Trezeguet e Vialli) a quota 123: i primi 16 li ha firmati col Palermo, poi 82 con la Juventus e 25 in giallorosso. Dopo la partenza di Immobile (201 reti) per la Turchia, è lui, la Joya, il bomber con più tacche sul cinturone. Ha colpito 11 volte l’Udinese, 9 Genoa e Sampdoria, 8 Sassuolo e Torino, 7 Bologna, Lazio e Milan, eccetera, senza dimenticare i 5 gol all’avversario di stasera, l’Empoli. […].

(Corsera)