Segnali di Soulé-Dybala

IL TEMPO (M. CIRULLI) - Prove di coppia argentina. Nell'amichevole contro il Barnsley andata in scena ieri al St George's Park De Rossi ha ottenuto le risposte che cercava, soprattutto nella seconda frazione di gioco, quando sono scesi in campo Dybala e Soulé. I due connazionali (con il terzo, Paredes, che li guardava dalla tribuna insieme a Baldanzi visti i pochi allenamenti con la Roma dal rientro dalle vacanze dopo la Coppa America giocata (e vinta) nonostante i pochi allenamenti condivisi si sono subito mostrati in piena sintonia nelle trame di gioco e, in particolare, il classe 2003 sembra aver assorbito con rapidità i dettami tattici richiesti a gran voce da De Rossi. Al netto del livello dell'avversario, infatti (il Barnsley venerdì disputerà la prima amichevole in League One, la terza divisione inglese) i due si sono immediatamente impadroniti delle azioni offensive della Roma, con la maggior parte delle azioni che è passata per il centro-sinistra, zona presidiata appunto dai due "compagni di mate".

I primi minuti della seconda frazione di gioco sono serviti per scaldare i motori: entrambi sono andati vicino al gol in un paio di occasioni, ma al 68' si sono aperte le danze: Soulé con un passaggio filtrante innesca Dybala, che, a tu per tu con il portiere, inventa uno scavino che lentamente si conclude in rete, realizzando il 3-0 e facendo pregustare ai giallorossi un'intesa che potrebbe creare non poche noie alle difese della Serie A. A 10 minuti dal termine è invece arrivata la prima marcatura di Soulé con la sua nuova squadra, anche questa di pregevole fattura. L'ex Frosinone ha infatti sfruttato una disattenzione della difesa e con un pallonetto dai 25 metri ha realizzato la rete che ha sancito il 4-0 finale. Buoni segnali per De Rossi anche dal resto del gruppo: la partita infatti inizia con il piede giusto, dal calcio d'inizio al primo gol (arrivato dopo poco più di 60 secondi) i giallorossi non fanno mai toccare la palla agli avversari, concludendo l'azione con la rete di Le Fée, arrivata in seconda battuta dopo un buon cross di Zalewski.

Nel secondo tempo, dopo 10 cambi (il portiere Ryan unico a rimanere in campo per tutta la partita) la qualità non si abbassa, e al 65' arriva la rete del raddoppio firmata da Pisilli (su ottima imbucata di Cristante) con un colpo di testa che scavalca il portiere. Già oggi la Roma tornerà ad allenarsi nel centro federale inglese con una doppia seduta: la squadra si eserciterà infatti prima la mattina alle 10 e poi tornerà di nuovo in campo alle 17. Dopo una lunga attesa saranno finalmente presenti anche Dovbyk e Shomurodov: i due tesserati hanno infatti risolto i relativi problemi di visto e già ieri hanno raggiunto la squadra in Inghilterra. Per l'ultima amichevole estiva, in programma il 10 agosto al Goodinson Park contro l'Everton, De Rossi avrà quindi l'intera rosa al completo, in attesa di qualche innesto in più che potrebbe arrivare dal mercato.