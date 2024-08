Scambio Cristante-Frattesi. In difesa Danso più vicino

C’è un’idea che da qualche giorno sta ronzando nella testa dei dirigenti romanisti: riportare nella Capitale Davide Frattesi. Dal giorno del no di Dybala all’offerta araba negli uffici di Trigoria si sta lavorando tanto anche con la creatività per regalare a Daniele De Rossi i rinforzi promessi. Da qui la suggestione che porta al centrocampista dell’Inter. Alla regia la Ceo Lina Souloukou e Giuseppe Riso, agente del calciatore. L’operazione è difficile, molto. Ma la Roma ci sta provando. La valutazione del calciatore è alta, circa 35 milioni di euro. Una cifra neanche avvicinabile dai giallorossi. Per questo a Trigoria si sta capendo la fattibilità di uno scambio con Cristante, non a caso altro giocatore della scuderia Riso. L’idea è: Cristante più un conguaglio economico per il cartellino di Frattesi. [...] In più Manu Koné, altro obiettivo giallorosso in mediana, è sempre più vicino al Psg. [...] Kevin Danso è l’obiettivo principale in questi ultimi giorni di mercato. La Roma ha presentato una nuova offerta per il difensore del Lens: 1 milione di euro per il prestito e 22,5 per il riscatto bonus compresi. Con il club francese che è vicino a dare il via libera alla trattativa tra il calciatore e i giallorossi. Un’accelerata che è arrivata anche per la cessione di Abraham. Il West Ham ha presentato al ds Ghisolfi un’offerta vicina ai 25 milioni di euro richiesti dalla Roma. L’ostacolo resta l’accordo con il calciatore che nella Capitale percepisce un ingaggio da 6 milioni di euro fino al 2026. In caso di cessione dell’inglese la Roma ha già pronta l’alternativa: Matias Fernandez- Pardo, ala sinistra belga classe 2005 di proprietà del Gent. [...]

(la Repubblica)