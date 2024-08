Saldi catalani: e poi Chiesa sarà del Barça

Federico Chiesa si prepara a sbarcare sulle Ramblas. Sta entrando, infatti, nel vivo la trattativa per il suo passaggio al Barcellona. Un doppio affare, in tutti i sensi, per l'agente Fali Ramadani che in Catalonga intende piazzare un altro suo assistito, ovvero il terzino destro Marc Pubill. [...] Chiesa ha già detto sì alla proposta blaugrana: sul tavolo un triennale da 6 milioni tutto compreso (4 di base fissa più 2 di bonus facili da raggiungere). [...] Nelle casse della Juve, invece, dovrebbero finire 10 milioni più 3 di bonus. Insomma, ormai sembra tutto apparecchiato, ma il traguardo non è stato raggiunto.

Il motivo è semplice: il Barça deve sfoltire l'organico e operare almeno un paio di cessioni. [...] Pure Milan e Napoli ci avevano fatto un pensierino per l'immediato, senza però affondare il colpo, a differenza della Roma che a inizio luglio era pronta a mettere sul piatto 18-20 milioni per portare Chiesa in giallorosso. Niente da fare. La destinazione capitolina non ha mai convinto il giocatore, che ha preferito temporeggiare in attesa di una squadra di livello internazionale che facesse la Champions League: il Barcellona, appunto. [...]

(Tuttosport)