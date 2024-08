Saelemakers per Abraham. Lite De Rossi-Cristante

Amiche e poi nemiche. Le ultime operazioni di mercato della Roma passano da un’alleanza prima e una rivalità poi, con il Milan. L’alleanza porterà quasi certamente ad uno scambio tra Abraham e Saelemaekers, la sfida è per aggiudicarsi Manu Koné, centrocampista francese del Borussia Moenchengladbach.

[…] Dopo settimane di tentativi, le due società sono riuscite finalmente a trovare il punto di incontro per Abraham-Saelemaekers: entrambi i calciatori hanno raggiunto un accordo economico soddisfacente. Gli ultimi dettagli devono essere definiti ma la doppia operazione è in dirittura d’arrivo. Per la Roma dal punto di vista finanziario sarebbe un piccolo capolavoro: ai giallorossi andranno circa 10 milioni di euro di conguaglio sul costo del cartellino e allo stesso tempo realizzeranno una plusvalenza, avendo già ammortato per tre anni il valore di Abraham, che attualmente è il calciatore più «pesante» sul bilancio, con i suoi 15 milioni di euro complessivi. Allo stesso tempo De Rossi avrà l’esterno alto a sinistra di cui ha bisogno per completare un reparto che, al momento, è composto da El Shaarawy e Zalewski.

I soldi guadagnati-risparmiati nell’operazione saranno utilizzati da Ghisolfi per dare l’assalto a Koné, sui cui però c’è lo stesso Milan. […]

(Corsera)