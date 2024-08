Saelemaekers-Okafor: occasione da Roma

[...] A braham, Darboe, Solbakken, Shomurodov, Zalewski, Karsdorp: su questi sei giocatori ancora a libro paga Souloukou e Ghisolfi stanno lavorando per sfoltire la rosa e strutturare un tesoretto utile per andare a inserire gli ultimi tasselli. Quindi un terzino destro, un attaccante esterno e, se arrivasse un’opportunità, anche un difensore centrale e un centrocampista. Per quest’ultimo ruolo molto dipenderà anche dalla situazione legata a Edoardo Bove, richiesto fortemente dalla Fiorentina e, nonostante le sue qualità, non sicuro di restare in giallorosso.

[...] Se dovesse arrivare l’opportunità il ds sarebbe pronto a lasciar andare anche Smalling e Kumbulla. Per il primo l’Arabia sarebbe l’unica strada percorribile, mentre per il secondo il Parma ci sta pensando.

Abraham è sempre nel mirino del Milan e la Roma sta pensando di sfruttare questa opportunità magari per andare a prendere uno tra Saelemaekers e Okafor. L’idea c’è, ma ancora resta tale aspettando anche le mosse dell’Atalanta che è alla ricerca di un sostituto di Scamacca. Karsdorp è invece sempre monitorato dai club turchi, spaventati però dalle pretese del giocatore che continua a chiedere lo stesso stipendio che percepisce in giallorosso: 2,2 milioni di euro più bonus. Ed è forse lo stesso problema di Solbakken, cercato dal Malmö ma con un ingaggio non da campionato svedese. Darboe è conteso da Frosinone, Salernitana e Sampdoria, Zalewski potrebbe essere inserito in qualche operazione (Bellanova del Torino è un’idea anche se parecchio costosa e adesso poco percorribile). Shomurodov invece sta trattando con il Verona e il giocatore è pronto ad accettare la destinazione. Il Genoa è alla finestra.

