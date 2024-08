Saelemaekers-Koné: Roma al fotofinish

Tutto in 24 ore, al fotofinish. E chissà se quelle 4 ore in più che faranno chiudere il mercato a mezzanotte non siano decisive per completare una sessione complicata. [...] La partita si gioca sulle uscite. E nelle ultime ore si sono

complicate un po' di cose. [...] Bove, messa in stand-by la proposta del Nottingham Forest, è vicinissimo al trasferimento all'Eintracht. [...] A Trigoria avrebbero preferito il trasferimento in Premier (la so

cietà inglese avrebbe pagato infatti subito 10 milioni garantendo dei bonus) ma il calciatore ha scelto Francoforte. [...] Sorprendente invece la rapidità con la quale Karsdorp ha ottenuto la rescissione dal club. L'olandese saluta dopo 7 anni e libera uno stipendio importante. [...]

All'appello, adesso, manca soltanto Abraham. [...] Roma e Milan hanno infatti inizialmente discusso per trovare una valutazione congrua allo scambio con Saelemaekers. [...] Una volta trovato un punto d'incontro intorno agli 8, è trapelata la difficoltà nell'intesa tra il centravanti e il club rossonero sull'ingaggio. [...] Operazione che rimane quindi in stand-by. Empasse che alcuni legano all'affaire Koné. [...] Il motivo è semplice: anche il Milan è interessato al centrocampista francese ma per muoversi deve prima liberare uno slot. Due gli indiziati: Bennacer e Jovic. [...] Ghisolfi e Souloukou si sono intanto portati avanti con il lavoro: hanno l'ok del ragazzo (contratto quinquennale da 3 milioni, bonus compresi) e ora puntano a chiudere con il Borussia Monchengladbach che valuta il cartellino del 23enne 20 milioni. [...]

