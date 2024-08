Sacchi: "Roma e Lazio sono un po' indietro, vediamo se De Rossi farà il definitivo salto di qualità. Dovbyk? Può diventare importante"

GASPORT - L'ex allenatore di Milan e Nazionale Arrigo Sacchi ha rilasciato un'intervista esclusiva sull'edizione odierna del quotidiano, parlando (tra le altre cose) anche della Roma di De Rossi e i suoi movimenti di mercato fatti finora. Queste le sue parole.

Quale acquisto estivo può fare la differenza in modo più evidente e più rapidamente?

"Osserverò con curiosità Dovbyk alla Roma. E' stato bravissimo nel Girona, può diventare importante anche nel nostro campionato".

[...]

Le romane possono inserirsi nella volata per la Champions?

"Secondo me sono un po' indietro. Vediamo se De Rossi farà il definitivo e decisivo salto di qualità. Mi farebbe piacere perché sarebbe una novità positiva per i nostri allenatori".

[...]