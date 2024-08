Romanisti “international”: rispondono presente anche al Goodison Park

Un po' Goodison Park, un po' Campo Testaccio. Non solo perché lo storico impianto della Capitale fu costruito proprio sul modello dello stadio "all'inglese" dell'Everton, ma anche perché ieri a Liverpool c'erano i romanisti. E anche tanti, considerando il periodo estivo e il carattere amichevole del test che ha chiuso il ritiro britannico della prima Roma completamente di De Rossi. Romanisti international, si potrebbe dire: gli immancabili (il Roma Club Finlandia e "Nun cè problema” e Lupi di Londra, i gruppi (set-pre senza pezze, come da "proricolmo" in amichevole) e anche qualche italiano d'Inghilterra che ha sfruttato l'occasione per star vicino alla nuova Roma. Rumorosi i sostenitori giallorossi presenti sugli spalti, con tanto di cori per tutti i 90 minuti e inno cantato a cappella a inizio partita. E lettura delle formazioni affidata a un tifoso (sorteggiato tramite Socios) membro dell'As Roma North UK. […]

(Il Romanista)