Roma, salta Danso: c'è Djaló. Poi Koné

[...] Ieri l'ennesimo colpo di scena: in serata è iniziato a trapelare come Danso non avesse superato le visite mediche. La Roma ha provato a fare muro, asserendo come nuovi test sarebbero andati in scena nella giornata di oggi. A fare chiarezza ci ha pensato il Lens che ha pubblicato un comunicato sul proprio sito chiarendo come il trasferimento dell'austriaco fosse saltato: "Una lunga interpretazione di una visita medica è all'origine di questo trasferimento abortito - si legge nella nota - Il club si interroga sulle ragioni profonde della mancata convalida di questo affare per un giocatore minuziosamente seguito che ha giocato più di 30 partite sui campi francesi e internazionali". [...]

Danso torna quindi al Lens. La Roma ha quindi subito virato su Djaló. Accordo-lampo con la Juventus per un prestito con diritto di riscatto a 9 milioni. Un'operazione che regala comunque a De Rossi un centrale ma non della qualità del difensore del Lens. In precedenza era andato in porto lo scambio con il Milan Abraham-Saelemaekers. Ma non come le parti speravano. [...] Un semplice scambio di prestiti, subordinato alle rispettive visite mediche. [...] Ma il risparmio dei 25 milioni per Danso (benché diluiti con la formula del prestito con obbligo di riscatto) potranno in giornata permettere l'affondo per Koné. [...]

(Il Messaggero)