Roma, per Dybala e Soulé gol e un'intesa che cresce. Le Fée, prova incoraggiante

La buona notizia non è la vittoria per 4-0 che la Roma ha ottenuto ieri pomeriggio al St. George's Park contro il Barnsley, formazione che milita nella terza divisione inglese, ma che l'affiatamento della coppia Dybala-Soulé prosegue nel migliore dei modi. [...] Ieri è stato Soulé a rifinire per la Joya che in un'occasione ha trovato la via del gol - quello del 3-0 dopo che avevano segnato Le Fée in apertura di match e poi il baby centrocampista Pisilli - e in quella successiva ci è andato vicinissimo.

Lo stesso Soulé ha prima sfiorato la rete partendo da sinistra e poi ha trovato la prima soddisfazione con un cucchiaio da fuori area, imitando proprio Dybala. [...] Buoni segnali sono arrivati anche da Le Fée, non solo per il gol che ha aperto il match ma perché sta entrando sempre di più nei meccanismi della squadra, giocando tanti palloni con grande qualità come gli ha chiesto De Rossi. [...] DDR ha riproposto anche l'esperimento di Angelino come "finto" terzino: lo spagnolo è sempre più centrocampista aggiunto, perché, come ha detto lo stesso allenatore "se si vuole costruire 3+2 è ovvio che si deve inserire qualcuno là in mezzo". [...]

(corsera)