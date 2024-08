Roma ora si vende. Abraham, Smalling e i più giovani: tutti sul mercato

Circa 90 milioni, un investimento massiccio come dalle parti di Trigoria non si vedeva da tempo. Ma prima di comprare ancora, adesso è arrivato il momento di vendere. [...] Nella rosa attuale ci sono nove giocatori che potrebbero anche salutare la truppa. O magari restare, chissà... [...] Il primo è ovviamente Rick Karsdorp, rimasto a Trigoria ad allenarsi da solo, uno che ha rifiutato le lusinghe turche (Besiktas e Trabzonspor) e greche (AEK Atene). [...] Difficile, ma una soluzione si troverà.

Come per Shomurodov, Solbakken e Darboe, tre che sono destinati ad andare altrove. Sull'uzbeko c'è forte il Verona, Darboe piace a Frosinone e Salernitana [...], mentre per l'attaccante norvegese si cercano acquirenti. [...] In bilico poi c'è anche Kumbulla, che alla fine può andar via ancora in prestito (piace al Parma, ad esempio). [...] E allora i soldi, quelli veri, possono arrivare da altre parti. Ad iniziare da Tammy Abraham, che piace al Milan ma su cui potrebbe piombare anche l'Atalanta, dopo l'infortunio di Scamacca. [...] La Roma lo valuta 30 milioni e per ora ragiona solo su offerte cash, senza contropartite tecniche. Venderlo vorrebbe dire liberarsi anche di uno stipendio pesante. [...] Esattamente come quello di Smalling. [...] E poi ci sono i due prodotti del vivaio, Zalewski e Bove, il cui destino è ancora tutto da scrivere. [...]

(gasport)