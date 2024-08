Roma, non c'è posto per Dybala. Lo aspetta un futuro da sceicco

[...] La nuova Roma ha un piano triennale (la durata dei contratti di Daniele De Rossi come allenatore e di Florent Ghisolfi come direttore sportivo) che ora dopo ora allontana Paulo Dybala da Trigoria. [...] Passo dopo passo la Joya si avvicina al campionato saudita. La sua volontà sarebbe di continuare con la Roma, però le certezze, che sembravano consolidate non ci sono più. [...] La novità, rispetto ai giorni scorsi, è che il suo agente si è seduto al tavolo con gli emissari che lavorano per l'Al-Qadsiah - e che hanno interesse a chiudere l'affare per guadagnare una ricca commissione - e ha trovato un'intesa di massima con il cub saudita.

La Joya andrebbe a guadagnare oltre 60 milioni netti per un triennale, più altri bonus. [...] Da parte della Roma, invece, l'argentino si aspettava una mossa ufficiale che mettesse nero su bianco: resti perché sei il nostro calciatore più importante. E' qui che si inserisce il "piano triennale" per ringiovanire la squadra e abbassare il monte ingaggi. [...] L'intesa tra la Roma e la società araba per finalizzare il trasferimento non c'è ancora, però la cifra è quella della clausola: 12 milioni di pura plusvalenza, perché Dybala è arrivato a parametro zero. I tifosi giallorossi sono contrari in stragrande maggioranza, ma lo erano anche quelli della Juve. Le strategie dei club sono meno romantiche di quelle dei tifosi. [...]

(corsera)