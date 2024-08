Roma, l’ultimo pazzo giorno di calciomercato. No a Danso, sì a Koné: Bove va a Firenze

Un ultimo giorno di mercato folle. In cui è successo di tutto.

Acquisti, cessioni, trasferimenti mancati, parcheggi in hotel e diatribe sanitarie. [...] Ma andiamo con ordine. Un 30 agosto iniziato con la rinuncia all’acquisto di Danso che ha creato non pochi imbarazzi a livello internazionale.

Secondo il club giallorosso il calciatore nella serata di giovedì, dopo 48h di controlli, non era riuscito a superare le visite di idoneità. Una tesi confutata con forza dal Lens, club di provenienza dell’austriaco [...] Ancora più dura la posizione del calciatore che sui social parla di «presunto motivo» per l’annullamento e afferma che «le interpretazioni dei medici a Roma sono molto sconcertanti e completamente incomprensibili per me e il mio team». Ma i dubbi sul cambio repentino restano. Divisi tra chi sostiene la tesi dei protocolli più rigidi del campionato italiano. E chi invece parla di un pasticcio, figlio dell’inesperienza a livello sanitario su casi speciali come quello di Danso e di tanti calciatori che giocano in Serie A.

[...] Diventato in un amen assalto a Koné, acquistato e fatto arrivare a Roma in meno di sei ore. Visite mediche lampo (senza intoppi) e rinforzo per De Rossi pronto a esordire già a Torino. Finita qui? Certo che no, perché tra un tweet del Lille e una stories di Danso, a Fiumicino arrivava Saelemaekers al posto di Abraham, in uno scambio di prestiti con il Milan. Porte scorrevoli che hanno avuto una coda polemica alla Stazione Termini. Da lì, in serata è partito Bove, direzione Firenze, in prestito con diritto di riscatto che diventa obbligo in caso giochi il 60% delle partite in maglia viola. [

...] Ma la scelta di De Rossi è stata chiara fin dall’inizio del ritiro: Bove è sacrificabile. Tanto più nel giorno dell’arrivo di Koné. Una giornata di mercato conclusa alla mezzanotte, con non poche sorprese. [...]

(la Repubblica)