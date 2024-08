Roma in ritiro in Inghilterra. Due nuovi test martedì e sabato

Al termine della partita contro i greci dell’Olympiacos, la Roma si è diretta in pullman verso l’aeroporto di Fiumicino ed è poi volata in l’Inghilterra, dove rimarrà fino al 10 per l’ultima parte del ritiro. Trenta i convocati di De Rossi, compreso Paredes che si è ridotto le ferie per partire con la squadra. Dovbyk e Shomurodov invece sbarcheranno in un secondo momento, probabilmente martedì, perché sono in attesa del visto da parte delle rispettive ambasciate. In Inghilterra la Roma si allenerà al St .George’s Park e disputerà due amichevoli: con il Coventry City martedì prossimo e con l’Everton sabato. Il ds Ghisolfi seguirà la squadra e continuerà a lavorare per sistemare la rosa, in entrata e in uscita. (..:)

(corsera)