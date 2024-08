Brutte notizie per Alessandro Spugna in casa Roma Femminile. Rottura del crociato per Oihane Valdezate. La calciatrice si è infortunata durante un allenamento in Francia per la Amos Cup poi vinta dalla squadra giallorossa. La spagnola classe 2000 dovrà operarsi, rimanendo ai box per buona parte della stagione sportiva. Non sono previste sostituzioni sul mercato.

(il Romanista)