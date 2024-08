ROMA-EMPOLI: le probabili formazioni. Tornano Cristante, Paredes e Dybala dal 1’

Stadio Olimpico, atto primo. Questa sera, davanti a più di 67.000 spettatori, la Roma di Daniele De Rossi farà il suo debutto stagionale in casa contro l’Empoli di D’Aversa. Si prospetta uno clima rovente dopo gli ultimi sviluppi di calciomercato che hanno visto Paulo Dybala rinunciare all’oro saudita per continuare a vestire la maglia giallorossa. Tornando al campo, come di consueto ormai tra i pali troveremo Mile Svilar, coadiuvato da Celik, Mancini, Ndicka e Angeliño. Dubbi, ma pochi, a centrocampo dove quasi sicuramente tornerà Cristante al posto di Le Fée, Paredes e Pellegrini e in attacco il tridente formato da Soulé, Dybala e Dovbyk.

LE PROBABILI FORMAZIONI DEI PRINCIPALI QUOTIDIANI

LA GAZZETTA DELLO SPORT – Svilar; Celik, Mancini, Ndicka, Angeliño; Cristante, Paredes, Pellegrini; Dybala, Soulé; Dovbyk.

IL CORRIERE DELLO SPORT – Svilar; Celik, Mancini, Ndicka, Angeliño; Cristante, Paredes, Pellegrini; Dybala, Soulé; Dovbyk.

IL MESSAGGERO – Svilar; Celik, Mancini, Ndicka, Angeliño; Cristante, Paredes; Soulé, Pellegrini, Dybala; Dovbyk.

IL CORRIERE DELLA SERA – Svilar; Celik, Mancini, Ndicka, Angeliño; Le Fée, Paredes, Pellegrini; Dybala, Soulé; Dovbyk.

IL TEMPO – Svilar; Celik, Mancini, Ndicka, Angeliño; Cristante, Paredes, Pellegrini; Dybala, Soulé; Dovbyk.

IL ROMANISTA – Svilar; Celik, Mancini, Ndicka, Angeliño; Cristante, Paredes, Pellegrini; Dybala, Soulé; Dovbyk.