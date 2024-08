Roma, ecco Koné e Saelemaekers. Hermoso e Hummels per la difesa

È stato un ultimo giorno di calciomercato movimentato come non se ne vedevano da anni, in casa Roma. Due i calciatori in entrata, Saelemaekers (in prestito), Koné (a titolo definitivo per 20 milioni più 3 di bonus), due in sospeso (Hummels e Hermoso, che da svincolati possono essere tesserati anche nei prossimi giorni), uno, Djaló, che ha sostenuto le visite mediche e poi è rimasto nella Capitale per tutta la giornata prima di essere rispedito a Torino. Due anche i calciatori in uscita: Abraham, andato al Milan in prestito oneroso da 1,5 milioni, e Bove, finito alla Fiorentina in prestito oneroso a 1,5 con diritto di riscatto a 10,5 che diventa obbligo al raggiungimento del 60% delle presenze. A condizionare una giornata in cui il ds Ghisolfi è stato costretto ad una affannosa ricerca di un sostituto da regalare a Daniele De Rossi, c’è stato il caso-Danso [...] con la Roma che aveva chiesto alla società francese la possibilità di un supplemento di controlli, che però non è stato concesso.[...] Dalla nottata di giovedì è quindi partita la ricerca di un sostituto.

La prima mossa di Ghisolfi è stata bloccare lo juventino Djaló, arrivato ieri mattina per sostenere le visite mediche: il portoghese, 16 minuti giocati da marzo del 2023 quando ha riportato la rottura dei legamenti, ha dovuto ripetere due volte i test per dei problemi al ginocchio infortunato, poi è rimasto in attesa per tutta la giornata in albergo [...] Fino a pochi minuti prima della scadenza del mercato, infatti, la società giallorossa ha provato a prendere Loic Badé del Siviglia ma la società spagnola è rimasta inchiodata alla richiesta di 25 milioni di euro, mentre Ghisolfi si è spinto fino a 20. A quel punto il francese ha ripiegato su due svincolati di alto livello: Hummels e Hermoso, che era ad un passo dal Galatasaray prima dell’inserimento della Roma. Ne arriverà uno subito mentre il secondo potrebbe arrivare se dovesse uscire Smalling in direzione Arabia [...]

(corsera)