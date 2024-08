Roma, ecco Koné. De Rossi respira

Sarà soltanto il campo a dare una risposta a questo mercato della Roma. Difficilmente decifrabile.

Si è partiti con un'idea tattica (4-3-3) per poi rendersi conto che forse, con la permanenza di Dybala era poco attuabile, riducendosi all'ultimo giorno di mercato alla disperata ricerca di un'ala, una mezzala box to box e un difensore, dopo il sorprendente stop all'acquisto di Danso. Trattative andate avanti fino alla mezzanotte, gong di una finestra di mercato che andrà rivista per tempi e modi. Una prima opinione la regalerà nel pomeriggio De Rossi che alla luce del tifoso meno attento difficilmente si può lamentare. I Friedkin hanno investito oltre 120 milioni e nelle ultime ore hanno calato il duo Saelemaekers (scambio con Abraham e 1,5 milioni alla Roma) e Koné, aspettando di conoscere chi, all'ultimo giro di lancetta, avrebbe avuto la meglio come nuovo difensore [...] La sensazione del bicchiere mezzo pieno la regala soprattutto l'arrivo di Koné.

Il francese è sbarcato ieri e mentre Ghisolfi completava l'operazione con il Borussia Monchengladbach (18 di parte fissa e 2 di bonus) ha sostenuto le visite mediche e ha firmato il quinquennale da 3 milioni a stagione, compresi i bonus. [...] Ma chi è Koné? Cresciuto nel settore giovanile del Tolosa, club che l'ha fatto esordire tra i professionisti nel 2019, nelle ultime stagioni ha giocato in Bundesliga con il Monchengladbach. Impiegato spesso in un centrocampo a tre come mezzala destra, nell'ultima stagione si è spostato anche a sinistra. È un calciatore dinamico, tecnico, bravo nel dribbling (2.1 sono quelli riusciti per partita lo scorso anno, secondo miglior dato tra i centrocampisti in Bundesliga) che non disdegna il tiro da fuori. Si fa notare anche in fase di non possesso (la lacuna palesata dalla Roma nelle prime uscite stagionali con Cagliari e Empoli: 7,9 duelli diventi (58%) e 6,4 palloni recuperati di media a partita nel 2023-2024. [...] Menzione d'obbligo va però a Djalò.

Dopo che i club avevano raggiunto l'intesa per il trasferimento già giovedì notte (...) il portoghese nella mattinata di ieri ha superato le visite mediche per poi trascorrere il resto della giornata trincerato in camera in albergo aspeettando il via libera al trasferimento. Che però non è arrivato. Oltre al nome a sorpresa, restano gli svincolati Hermoso (preferito) e Hummels, scartati per tutta l'estate e tornati come opzione finale l'ultimo giorno di trattative. [...]

(il Messaggero)