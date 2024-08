Roma e Dybala: prove di addio

Le 18 ore che possono cambiare la Roma. [...] Sono andate in scena a cavallo tra martedì sera e ieri all'ora di pranzo quando tra incontri, sorprese, proposte e rilanci c'è stato un po' di tutto. Risultato? Dybala vicino all'addio e due calciatori pronti ad arrivare a Trigoria. [...] Due giorni fa all'hotel De Russie, va in scena una prima riunione che vede protagonisti la Ceo Souloukou, il ds Ghisolfi, il procuratore Ramadani e due agenti arabi. Dalle prime ricostruzioni tutto porta a pensare a Dybala ma l'argentino, che è a cena con il suo agente Carlos Novel dalle parti di Casal Palocco, subentrerà soltanto in un secondo momento. [...] Sono due i nomi in ballo: Abdulhamid, terzino dell'Al-Hilal, e Boga, ala sinistra del Nizza. [...] In tarda serata, al tavolo si aggiungono altri due interlocutori che fanno riferimento all'Al-Qadsiah, il club arabo interessato alla Joya. [...] Dopo mail e telefonate, arriva la proposta ufficiale della società araba: triennale da 25 milioni per far trasferire l'argentino ad Al Khobar. [...] La palla passa a Dybala che, accolta la moglie Oriana arrivata dall'Argentina, decide di prendersi qualche giorno per riflettere. [...]

C'è poi la società che per ore ha negato off record di aver dato il via libera per parlare con l'Al-Qadsiah: versione che però contrasta con il fatto che all'incontro con Novel fosse presente anche Ramadani, sempre più al centro delle strategie della Roma. [...] Senza dimenticare l'allenamento a Trigoria. Atmosfera strana. Ma con De Rossi che dopo il silenzio post-Everton, ha preso da una parte Paulo dicendogli che se dovesse decidere di restare il rapporto con lui non cambierà. [...] L'argentino dal canto suo aveva proposto anche una spalmatura dell'ingaggio (con aumento) in più anni ma non ha mai ricevuto risposta in tal senso. [...] Per riequilibrare i conti dopo 90 milioni spesi (e completare poi il mercato), a Trigoria devono rientrare. E viste le difficoltà per Abraham, Karsdorp e Smalling, non bastano certo i prestiti di Darboe e Solbakken a Frosinone e Empoli per sistemare le criticità. [...]

(Il Messaggero)