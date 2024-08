Roma, Danso rinforza la difesa: ora l'assalto al centrocampista

Oggi è il giorno di Danso, poi toccherà alla cessione di Tammy Abraham e infine all'arrivo di un centrocampista, con Manu Koné del Borussia Monchengladbach grande obiettivo che la Roma proverà a soffiare al Milan, dato per vicinissimo al 23enne giocatore francese. [...] L'ultimo colpo, in ordine di tempo, è Kevin Danso. L'accordo con il Lens è stato suggellato ieri mattina: il difensore centrale austriaco arriverà (forse già oggi nella Capitale) con la formula del prestito con obbligo di riscatto per circa 24,5 milioni. [...] Firmerà con la Roma un quinquennale a 1,5 milioni di euro netti, cioè il doppio di quanto guadagnava a Lens. Il centrale nato in Austria da genitori ghanesi è una vecchia conoscenza di Ghisolfi, che da dirigente del Lens lo prelevò dall'Augsburg per 5,5 milioni.

Operazione molto simile, ma in uscita, quella che riporterà Abraham a Londra. Nello specifico al West Ham, pronto a mettere 22 milioni sul piatto della bilancia: andrà in prestito con obbligo di riscatto, con la Roma che farà una plusvalenza e risparmierà oltre 9 milioni lordi di ingaggio. [...] Non appena si concretizzerà la sua uscita, Ghisolfi proverà a chiudere per il centrocampista. Il preferito di De Rossi, come detto, è Koné del Borussia Monchengladbach. Seguito anche Boubakary Soumaré in uscita dal Leicester, che però sembra destinato ai francesi del Monaco. Possibile un'ulteriore uscita a centrocampo: Bove ha rifiutato il prestito ai greci del Paok Salonicco, ma si sono fatti sotto gli inglesi del Nottingham Forest (la Roma lo valuta 15 milioni). [...]

(corsera)