Roma confusa, DDR è spiazzato

Un punto in due partite. Come lo scorso anno quando il leit-motiv divenne poi «eh, ma per battere Salernitana e Verona lo puoi fare anche senza Lukaku». Stavolta c’è addirittura l’aggravante perché sia a Cagliari che contro l’Empoli il nuovo Romelu c’è (Dovbyk) e c’è pure il nuovo Dybala (Soulé) che però per far spazio all’originale, rimasto a Trigoria a dispetto dei santi, gioca relegato a sinistra. Manca (anzi mancava) il terzino destro, è vero, e l’augurio è che Ghisolfi si riveli il nuovo Re Mida del mercato altrimenti aver atteso tre mesi (tralasciando gli ultimi 4 anni) e aver ripiegato a 4 giorni dal gong sul 25enne Abdulhamid, primo arabo a sbarcare in serie A, è qualcosa di difficilmente spiegabile. Come si capiscono poco tante altre cose della nuova Roma. [...] Daniele oggi è un uomo solo. Il tam-tam di confronti accesi con la Ceo Souloukou per la gestione e le tempistiche del mercato è ormai di pubblico dominio. Nonostante un paio di settimane fa abbia dribblato in conferenza stampa la domanda su un dirigente che possa affiancarlo e aiutarlo, si è preso sulle spalle il ruolo di ombrello mediatico che non gli compete. Un po’ quello che accadeva con Mourinho che, Daniele non si arrabbierà, aveva però una forza mediatica e un background da allenatore diverso dal suo. I problemi sono sempre gli stessi: se non parla lui, alla Roma non parla nessuno.

(Il Messaggero)