Roma, che turbolenze. E Karsdorp se ne va

Smentite, tensioni e dubbi di formazione. L'avvicinamento giallorosso alla sfida con la Juventus non può certo definirsi dei più tranquilli. E se la oggi la Roma di De Rossi scoprirà le sue avversarie nella nuova Europa League, a tener banco nelle ultime ore, al di là del mercato, sono stati gli attriti, alcuni presunti e altri certificati, tra alcuni senatori della squadra e il tecnico. A cominciare da Gianluca Mancini, la cui ricostruzione del litigio con De Rossi dopo Cagliari per non aver schierato Paulo Dybala è stata smentita dal calciatore stesso. "Non ho mai messo in discussione le scelte degli allenatori e non intendo farlo". [...]

Un episodio emerso dopo la querelle Cristante-De Rossi nell'allenamento di martedì, con il centrocampista reo, secondo l'allenatore di aver messo poca intensità. La Roma ha etichettato la vicenda come semplice "lite di campo", ma il calciatore è comunque finito sul mercato. [...] Out, invece, Edoardo Bove e Tammy Abraham, il primo verso il Nottingham Forest e il secondo vicino alla chiusura dello scambio con Saelemaekers. [...] Nel frattempo Karsdorp ha rescisso il suo contratto e De Rossi prova a mantenere la concentrazione sulla sfida con la Juve. [...]

(Tuttosport)