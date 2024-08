Roma, c'è vita oltre la Joya. Rilancio Danso

C'è vita oltre a Dybala. O almeno è quello che si augura Daniele De Rossi. [...] La vicenda araba ha tolto tempo ed energie, catalizzando l'attenzione dell'intera area tecnica, che ora, a meno di una settimana dal gong del mercato, deve riorganizzare una pesante offensiva. Fino a ieri mattina a Trigoria il budget prevedeva il risparmio dei 32 milioni in due anni di stipendio dell'argentino, destinati ai rinforzi necessari a una rosa a cui mancherebbe un terzino destro, un difensore centrale, un centrocampista e l'ala mancina. [...] Ghisolfi e De Rossi sono già alle prese con una prima scrematura, lavorando per priorità.

A partire dal difensore centrale, con Kevin Danso che aspetta soltanto il rilancio del club giallorosso. L'austriaco ha già dato il suo ok per il trasferimento nella Capitale, adesso la Roma deve convincere il Lens con una proposta superiore ai 20 milioni, così da sbloccare la trattativa. [...] Intanto Ghisolfi è al lavoro per un possibile scambio con il Napoli tra Ngonge e Zalewski a titolo definitivo con un conguaglio in favore del club azzurro. [...] De Rossi pare apprezzare molto l'ex Verona, ai margini delle gerarchie di Conte, che al contrario non disdegnerebbe l'inserimento dell'esterno polacco né quello di Edoardo Bove, in uscita dalla Roma e favorevole alla possibilità azzurra. [...]

(Tuttosport)