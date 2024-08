Roma, arrivato Dovbyk. Baldanzi è recuperato

Primo allenamento inglese per Dovbyk e Shomurodov, arrivati al St. George’s Park alle 2 di ieri mattina dopo aver avuto i rispettivi visti. Ieri mattina si è riaggregato al gruppo anche Baldanzi, a riposo finora per un affaticamento muscolare, mentre Paredes ha continuato a lavorare a parte, essendo arrivato in ritiro tre giorni fa [...] Dalla Francia, invece, arrivano rumors di un interesse per Amir Richardson, 22 anni, centrocampista marocchino del Reims, mentre non trova riscontri la pista che porterebbe a Badè (24 anni), difensore francese del Siviglia che costa circa 20 milioni. La priorità per la Roma è prima cedere uno tra Smalling e Kumbulla.

(gasport)