Roma a tutto Danso, pronto il rilancio per l’austriaco. Ecco Abdulhamid

Un terzino è arrivato ieri pomeriggio, un difensore centrale è invece atteso nelle prossime ore. La Roma in questi ultimi giorni di mercato cerca di modellare definitivamente la difesa, per dare a Daniele De Rossi una retroguardia più pronta ed efficace di quella vista in questo inizio di stagione. E così se Saud Abdulhamid da ieri è una certezza, Kevin Danso può diventarlo già oggi. [...] Il centrale difensore ha già salutato i tifosi al termine della partita di domenica e a sua volta i tifosi lo hanno salutato con uno striscione che recitava “Arrivederci Danso” appeso al centro sportivo del Lens. Il club giallorosso dovrà trovare una sistemazione a Chris Smalling, visto il pesante ingaggio. Ieri pomeriggio, poco prima delle 15, è invece sbarcato a Roma Saud Abdulhamid, il primo giocatore arabo della storia del nostro calcio. La sua giornata si è poi sviluppata alCampus Biomedico, a Trigoria, dove la Roma si appoggia da quest’anno per tutte le questioni mediche. Lì ha svolto le visite. Poi via, di corsa in albergo, in attesa di firmare oggi il contratto, fare la prima intervista ai canali tematici ed iniziare a conoscere il Fulvio Bernardini. È costato alla Roma solo 2,5 milioni.

(Gasport)