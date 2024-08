Roma a metà: solo un pari ma con Dybala

Daniele De Rossi decide di regalare a Paulo Dybala gli ultimi ventuno minuti contro il Cagliari. [...] Un finale di partita, quello con la Joya in campo, senz'altro più acceso, più luminoso, più libero, magari con meno equilibrio. [...] Dybala porta spessore, purtroppo per la Roma, non la vittoria, ma in poco tempo si procura una punizione interessante, si inventa un assist per Dovbyk e fa ammonire Deiola. [...] La Roma ci prova con i nuovi e alla fine rischia i vecchi: si passa da un tridente composto da Soulé, Dovbyk, Zalewski a quello con Dybala, Abraham ed El Shaarawy. Ne esce un pareggio alla "prima" che si prospettava pericolosissima proprio per le questioni di mercato che hanno accompagnato la Roma a questo appuntamento. [...]

Spesso i giallorossi vanno a fiammate, peccano negli ultimi metri, servendo poco e male Dovbyk. Soulé cerca gloria personale, l'ucraino c'è ma si fa notare davvero poco, spicca per uno spicchio di gara Le Fée. [...] Nel primo tempo, la Roma si affaccia davanti a Scuffett (che rischia un autogollonzo) solo con un paio di cross fatti bene di Zalewski, sui quali l'ucraino è in ritardo. [...] E' evidente che il lavoro è solo all'inizio e i difetti sembrano maggiori dei pregi. La squadra va rivista e valutata al completo, se capirà se davvero sia in grado di fare a meno di uno come Dybala. [...] L'idea vincente poteva essere proprio la sua, quando regala una palla d'oro a Dovbyk, che di testa manda il pallone sulla traversa. [...] Cosa resta? I soliti dubbi, i giorni di attesa. Con un punticino in tasca. Come tante altre big in questa prima giornata di campionato.

(Il Messaggero)