Rinnovi coppa da record. Tutto esaurito con l'Empoli

IL TEMPO (M. CIRULLI) - Una risposta da record da parte dei tifosi giallorossi. Ieri è infatti terminata la prima fase della campagna abbonamenti per le Coppe, che comprende le 4 partite casalinghe in Europa League e l'Ottavo di Finale di Coppa Italia (contro una tra Genoa e Sampdoria). Sono ben 18.800 i romanisti che hanno confermato il posto, numero più alto rispetto alla scorsa stagio-ne, sottolineando la volontà di essere partecipi a una nuova avventura europea. Questo amore è ulteriormente rafforzato dalla fila che si è creata a partire dalle 16, quando è partita la vendita libera: più di 15mila utenti in coda sul sito ufficiale del club, con ore di attesa prima di poter acquistare l'abbonamento. I prezzi rimangono comunque contenuti: si va dai 65 euro per le Curve (nella prima fase il costo era di 54) fino ai 172 della Tribuna Monte Mario Centrale Sud (precedentemente acquistabili per 143 euro). La voglia di vedere la Roma in campo è talmente gran-de che i tifosi hanno rispo-sto presente sia in trasferta, domenica all'Unipol Domus di Cagliari, dove saran-no più di 400 a seguire l'esordio stagionale in campionato, sia per la prima all'Olimpico con l'Empoli, dove si è già superata quota 56mila spettatori. Molto vicino quindi il primo tutto esaurito di questa nuova stagione a tinte romaniste.