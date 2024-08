Rimpianto Abraham con Morata ko

E il settimo giorno, secondo il grido popolare, il Milan non dovrebbe fermarsi ma, anzi, dovrebbe correre ai ripari per correggere le falle tecniche (le stesse di un anno fa) che si sono ripresentate nelle prime due giornate di campionato. Serve un attaccante vero da mettere alle spalle di Alvaro Morata, perché Luka Jovic e Noah Okafor hanno dimostrato - per l'ennesima volta - di essere più incisivi a partita in corso che come titolari. [...]

Il problema è che su Tammy Abraham è arrivato forte il West Ham e potrebbe unirlo a quel Niclas Fullkrug che i rossoneri avevano cercato dopo l'Europeo. [...] Fonseca aveva dato il suo gradimento per l'attaccante della Roma, ma adesso rimane da capire se la dirigenza farà una sterzata sul mercato, abbandonando la sua convinzione di essere "a posto così".

(Tuttosport)