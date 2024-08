Ribelli d'oro sistematevi

E' un mercato sfibrante e stressante per i dirigenti e per i tifosi, appeso a trattative che fanno un passo in avanti, quasi impercettibile e il giorno dopo si fermano, magari tornano indietro senza vedere la luce. A sorridere sono soprattutto gli agenti, quelli della nuova generazione, che intascano percentuali altissime, in alcuni casi fuori controllo, soldi che escono dal sistema e non sono più recuperabili. [...] L'ultimo caso, ancora più clamoroso, riguarda Paulo Dybala. [...]

La Joya ha accettato l'ultima proposta al rialzo dell'Al-Qadsiah e si trasferirà nella Saudi League per la cifra di 18 milioni di euro netti a stagione per tre campionati. Con i bonus, Dybala può arrivare quasi a 25, oltre 70 complessivi. Alla Roma ne sono stati offerti circa 4. L'entourage del formidabile argentino ne incasserà 8, esattamente il doppio. Sono in corso le discussioni tra lo stesso Dybala e la Roma per chiudere le pendenze contrattuali, ma l'affare è virtualmente concluso. [...] Appena Dybala volerà in Arabia Saudita, la Roma cercherà di completare la rosa cercando il terzino Assignon, il difensore Djaló e un esterno tra Boga e Zhegrova. Non Chiesa per il quale la trattativa più concreta è con gli spagnoli del Barcellona. [...]

(corsera)