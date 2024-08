Ramadani è il regista dell'affare

Si chiama Fali Ramadani, è uno dei manager più ricchi e influenti del mondo del calcio. E' lui il personaggio chiave della trattativa tra la Roma, Dybala e gli arabi dell'Al-Qadsiah. [...] Martedì Ramadani era all'hotel De Russie con la dirigenza romanista, ieri ha continuato il giro di riunioni a Trigoria. Molte delle cose che accadranno da qui al 30 agosto, giorno della chiusura del mercato, dipenderanno da questo signore di 61 anni dal passato misterioso.

Albanese poliglotta, in giovane età si è occupato di ristorazione in Germania. Poi si è introdotto nel mondo del calcio seguendo il maestro israeliano Pini Zahavi, altro agente molto presente negli ultimi decenni di calcio internazionale. Ben presto però, accumulando credito e fiducia nella vasta area ex jugoslava, Ramadani ha fondato la sua agenzia, la Lian, che gestisce decine di giocatori [...] in Europa e soprattutto si occupa di intermediazioni, che sono il nuovo grande business dei procuratori.

(corsport)