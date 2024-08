"Qui un grande progetto. Mi piace la pressione"

IL TEMPO (M. CIRULLI) - Dopo lo sbarco a Fiumicino di giovedì, alla presenza di più di 200 tifosi giallorossi, Dovbyk si presenta come nuovo calciatore della Roma. L'ucraino, che ha scelto la maglia numero 11, ha rilasciato la sua prima intervista ai canali ufficiali del club, dove ha commentato l'arrivo in Italia: "Sono felice, la Roma è una delle migliori squadre italiane, con un progetto che considero ambizioso. Mi hanno convinto Dan e Ryan Friedkin a venire qui, non avevo mai parlato con il presidente prima di un trasferimento".

Il classe 1997 ha poi spiegato la differenza di aspettative nel suo passaggio in giallorosso: "La Roma è una società molto importante, mentre il Girona è un piccolo club in Spagna, sento la responsabilità, ma il calcio senza pressione non è calcio". Dovbyk ha svelato poi il contenuto del colloquio con De Rossi: "Mi ha mostrato qualcosa a livello tattico, poi mi ha illustrato della storia di questa squadra. Ho sentito un'emozione positiva, e anche per questo ho fatto questa scelta". Immancabile chiusura, il commento sull'Olimpico: "Ci sono 70mila persone, è straordinario giocare davanti a così tanti tifosi. Penso che uno stadio così ti dia quell'energia in più che serve per vincere".