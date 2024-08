Questa Roma è già 30 anni più giovane

[...] A distanza di qualche settimana, sembra assumere un significato simbolico anche l'acquisto di Matias Soulé che per caratteristiche ricorda proprio l'amico e connazionale Dybala. [...] Nello scambio virtuale tra argentini la Roma risparmia una decina di milioni lordi all'anno di stipendio e rinfresca di 10 anni precisi il ruolo. E' un rischio, sicuramente, perché nel breve termine Soulé non potrà essere decisivo quanto Dybala. Ma è anche un'idea che guarda al futuro. [...]

Con le cinque "sostituzioni" già ufficializzate il lifting della Roma si può quantificare in 30 anni: Dovbyk al posto di Lukaku (nato nel 1997 il primo, nel 1993 il secondo), Le Fée erede di Aouar (2000-1998), Dahl dopo Spinazzola (2003-1993), Ryan invece Rui Patricio (1992-1988) e il baby Sangaré come sostituto di Kristensen (2007-1997). Non è una pianificazione che garantisce il successo, [...] ma è un programma coerente che studia percorsi alternativi. [...] Il processo di ristrutturazione finanziaria ordinato dalla proprietà ha prodotto dei risultati molto visibili attraverso un'inversione di tendenza: negli ultimi due anni la Roma aveva investito più sui contratti che sui cartellini, ora prova a lanciarsi sul binario parallelo e contrario.

