Può la nuova Roma compiere il passo in avanti e ritrovare la Champions?

[...] La Roma ha appena messo nel motore di Daniele De Rossi peso e fantasia: sono due sistemi diversi per battere le vie del gol. Artem Dovbyk e Matias Soulé hanno portato nella Capitale subito entusiasmo e una sensazione di fiducia che va intesa così: il mercato è sempre impervio, ma la società dei Friedkin non è immobile. [...]

Soulé si aggiunge a Paulo Dybala e Lorenzo Pellegrini per prendere la supremazia tecnica sulla trequarti. Dovbyk forse non è travolgente sulla corsa lunga come Romelu Lukaku, però ha mostrato nella scorsa stagione una precisione più accentuata nelle conclusioni. La Roma non partecipa alla Champions League dalla stagione 2018-19. Il passo in avanti stavolta può diventare meno difficile.

(gasport)