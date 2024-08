Prove tattiche per De Rossi: Le Fée rischia la panchina. La Joya può tornare titolare

IL TEMPO (M. CIRULLI) - A due giorni dall'esordio allo Stadio Olimpico, la squadra continua ad allenarsi a Trigoria. Messa da parte la querelle legata a Dybala, De Rossi ha guidato una seduta mattutina con tutto il gruppo a disposizione. Tanti esercizi con il pallone, prove di conclusione dal limite dell'area e partitelle per aumentare l'intensità in vista della gara con l'Empoli, dove i capitolini saranno chiamati a recuperare già i due punti persi per strada alla prima giornata di campionato all'Unipol Domus. Numerosi inoltre i tifosi presenti anche oggi fuori dal Fulvio Bernardini, nella speranza di poter scattare delle foto o conquistare qualche firma sulle maglie e altri accessori sempre a tinte giallorosse.

Nel frattempo De Rossi studia il possibile undici titolare da schierare davanti ai 66mila romanisti che riempiranno lo stadio. La permanenza di Dybala (che dopo la seduta mattutina si è allenato in palestra insieme a Paredes tra un sorso di mate e l'altro) fornisce al tecnico tanti grattacapi (ovviamente positivi) nel cercare di far convivere oltre alla Joya anche Soulé e Dovbyk. Dubbi anche a centrocampo, dove in quattro lottano per tre maglie da titolare: De Rossi dovrà infatti lasciare fuori (almeno inizialmente) uno tra Pellegrini, Paredes, Cristante e Le Fée, con gli ultimi due in serio ballottaggio. Questi e altri dilemmi tattici potrebbero essere risolti alle 14.30 quando ci sarà la conferenza stampa. Solamente dopo, alle 18, invece ci sarà la rifinitura.