Prova di personalità: buon pari contro l’Everton. De Rossi: “Gran bel lavoro”

– È finito con un pareggio 1-1 contro l’Everton a Goodison Park il precampionato della Roma, davanti a circa 500 tifosi giallorossi che hanno fatto sentire la loro voce per tutto il match e che a fine partita hanno ricevuto il ringraziamento della squadra sotto il settore ospiti. […] «Sono soddisfatto – le parole del tecnico – del lavoro che abbiamo fatto durante il ritiro e dalle partite disputate. Abbiamo tante soluzioni e tante caratteristiche che a me piacciono. I ragazzi riportano in campo ciò che facciamo negli allenamenti, e questo mi fa molto felice». […]

(Corsera)