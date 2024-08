IL TEMPO (E. INNOCENZI) - La nuova Roma di Falsini trova i primi tre punti all'esordio in campionato contro il Cagliari: al Tre Fontane il 4-1 giallorosso è firmato da uno strepitoso Coletta (tripletta) e Ienco. La Roma ha prodotto grande calcio battendo un buon Cagliari che ha giocato un tempo in dieci uomini e si è fatto parare un rigore. Sabato prossimo lupacchiotti in trasferta contro la Cremonese alle 16:30. [...]